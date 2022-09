Real-Verteidiger Éder Militão verlängert langfristig

Der brasilianische Abwehrspieler Éder Militão steht unmittelbar vor einer langfristigen Vertragsverlängerung bei Real Madrid.

Der 24-Jährige wird sich laut Transferexperte Fabrizio Romano bereits in Kürze bis 2028 an die Madrilenen binden. Militão stiess im Sommer 2019 zu Real und ist dort in der zentralen Abwehr gesetzt. Derzeit ist er bis 2025 gebunden. Er soll nun aber darüber hinaus bei den Königlichen bleiben. Die Ausstiegsklausel wird offenbar auf eine Milliarde Euro taxiert.

Mit zwei spanischen Meistertiteln und einem Triumph in der Champions League weist Militão bereits eine stattliche Trophäensammlung für seine noch kurze Zeit beim La Liga-Verein auf.

psc 30 September, 2022 11:44