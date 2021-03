Real will Cristiano Ronaldo doch nicht zurück

Die berichterstattenden Medien wird das Dauerthema Cristiano Ronaldo noch eine Zeit lang beschäftigen. In Spanien heisst es nun, dass Real Madrid den Superstar doch nicht zurückwill.

Erneute Trendwende in der Causa Cristiano Ronaldo. Wie die “Marca” berichtet, ist Real Madrid nun doch nicht daran interessiert, den Superstar in diesem Sommer an die Concha Espina zurückzuholen. Das liege allerdings nicht daran, dass man nicht überzeugt von Ronaldos Qualität ist.

Vielmehr wollen die Verantwortlichen den Blick in die ferne Zukunft richten und daher lieber junge Stars rekrutieren. Man wolle lieber Geld für Spieler wie Erling Haaland ausgeben, anstatt einen 36 Jahre alten Ronaldo zurückzuholen, heisst es.

Vor wenigen Tagen war noch zu lesen, dass Ronaldo nur noch auf einen Anruf aus der spanischen Landeshauptstadt warte. Auf diesen dürfte er nun vergeblich warten, zumindest was eine erneute Zusammenarbeit mit den Blancos anbelangt.

aoe 27 März, 2021 16:46