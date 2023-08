Real will Mbappé doch noch diesen Sommer – Angebot Ende August?

Wie es mit Kylian Mbappé weitergeht, ist weiterhin ungeklärt. Offenbar spekuliert Real Madrid auf einen möglichen Transfer gegen Ende der Transferperiode - und soll dementsprechend ein Angebot vorbereiten.

Am Samstagabend feierte Kylian Mbappé seinen ersten Saisoneinsatz für Paris Saint-Germain, nachdem er zuvor aufgrund seines Wunschs, seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, als suspendiert gegolten hatte. Beim 1:1 in Toulouse erzielte der 24-Jährige den einzigen Treffer für PSG.

Trotz seiner Rückkehr ist seine Zukunft nach wie vor offen. Und nun wartet die "Sport Bild" mit einem Bericht auf. Nach Informationen des deutschen Fachmagazins will Real Madrid Mbappé in diesem Sommer doch noch verpflichten. Demnach wollen die Königlichen ihr Angebot erst ganz am Ende des Transferfensters (bis 1. September) abgegeben, um einen Poker zu vermeiden und um PSG unter Druck zu setzen. Jene Offerte könnte in Paris womöglich erst am 29. oder 30. August eingehen und soll bei rund 120 Millionen Euro Ablöse liegen. Für die Pariser könnte es immerhin die letzte Möglichkeit sein, um eine Ablöse für Mbappé zu generieren. In einem Jahr könnte er Stand jetzt ablösefrei wechseln.

adk 20 August, 2023 15:15