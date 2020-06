Real-Youngster Takefusa Kubo bei PSG hoch im Kurs

Der japanische Angreifer Takefusa Kubo weckt Begehrlichkeiten bei Paris St. Germain.

Der 19-jährige Stürmer ist in dieser Saison von Real Madrid an Mallorca ausgeliehen. Dort erzielte er in 28 Pflichtspielen drei Treffer und steuerte drei Assists bei. Laut “AS” wirft der französische Meister Paris St. Germain jetzt ein Auge auf Takefusa Kubo. Sportdirektor Leonardo soll sich höchstpersönlich um die Personalie kümmern.

Die Aussichten scheinen aber nicht allzu gross. An einem Verkauf des Jungstars sollen die Königlichen derzeit nicht interessiert sein, in Zukunft will man auf Kubo bauen.

psc 24 Juni, 2020 18:02