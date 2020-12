Rückkehr zu den Spurs? Mourinho spricht mit Modric

Der Vertrag von Mittelfeldroutinier Luka Modric läuft bei Real Madrid im Sommer 2021 aus. Offenbar beschäftigt sich José Mourinho damit, den Kroaten zu Tottenham zurückzuholen.

Mit Gareth Bale ist im Sommer 2020 bereits ein Star von Real Madrid zu Tottenham zurückgekehrt, im kommenden Sommer könnte es mit Luka Modric ein weiterer machen. Wie in der spanischen Fussball-Talkshow “El Chiringuito del Jugones” berichtet wurde, spricht José Mourinho mit Modric über eine Rückkehr zu den Spurs. Die beiden Protagonisten kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten in Madrid, wo Mourinho Modric in der Saison 2012/13 betreuten.

Der Kontrakt des 35-jährigen Mittelfeldspielers läuft bei den Königlichen zum 30. Juni 2021 aus und noch steht aus, ob der Weltfussballer von 2018 in der spanischen Hauptstadt verlängert. Der kroatische Vizeweltmeister betonte jedoch in der jüngeren Vergangenheit, seine Karriere gerne bei den Blancos beenden zu wollen.

adk 20 Dezember, 2020 10:40