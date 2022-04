Rückkehr zu Ex-Klub? Alaba: “Wäre schön und cool”

Im vergangenen Sommer wechselte David Alaba vom FC Bayern zu Real Madrid. Bei den Königlichen besitzt er noch einen Vertrag bis 2026, worauf er im Anschluss zurück zu den Wurzeln kehren könnte?

Im Sommer 2008 verliess David Alaba seinen Jugendklub Austria Wien und wechselte in die Jugendakademie des FC Bayern. Wie der mittlerweile bei Real Madrid spielende Verteidiger gegenüber “Sky Austria” mitteilte, könnte er sich eine Rückkehr in seine Geburtsstadt sehr gut vorstellen.

“Das wär sicher schön und cool. Wien ist ja die Stadt, wo ich zuhause bin”, so Alaba in Bezug auf eine Rückkehr zu Austria Wien. Der 29-Jährige erklärte: “Ich habe dort meine Familie, meine Freunde, bin dort aufgewachsen und ja, mal schauen, was die Zukunft so bringt.”

Doch zuvor will es der österreichische Nationalspieler noch in vollen Zügen bei Real Madrid geniessen. “Dieser Klub ist riesig und man merkt einfach, was für eine Strahlkraft Real Madrid hat. Die Geschichte des Vereins ist enorm und das ist schon cool”, so der Neuzugang, der im Vorsommer ablösefrei vom FC Bayern verpflichtet wurde.

adk 24 April, 2022 15:36