Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist ein Rücktritt des walisischen Nationalspielers kein Thema. Bale wird weitermachen. Wo ist allerdings weiterhin unklar. Die aktuelle Saison bestritt der Stürmer auf Leihbasis bei Tottenham. Nun stünde erst einmal die Rückkehr zu Real Madrid an, wo sein Vertrag noch für ein weiteres Jahr läuft. Die Königlichen planen aber nicht mehr mit ihm.

Bale sagte zuletzt, dass er seine Zukunft bereits kenne, sie aber erst nach der EM verkünden wird Vorerst gilt seine ganze Konzentration auf dem Turnier mit der walisischen Nationalmannschaft. An der EM trifft er mit Wales im Auftaktspiel am 12. Juni auf die Schweizer Nati.

Gareth Bale is not planning to retire after the Euros. Despite rumours, Bale is waiting to decide his future – he’s still under contract with Real Madrid and Tottenham meeting will take place once the new manager is appointed. But he’s not retiring: fake. ⚪️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #Real #THFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021