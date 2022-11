Rüdiger spricht über Absage an den FC Barcelona

Antonio Rüdiger wechselte im Sommer von Chelsea zu Real Madrid. Dabei wollte ihn auch der FC Barcelona abwerben – ohne Erfolg.

Im Interview mit der spanischen Sportzeitung «AS» offenbart Antonio Rüdiger nun, dass nicht nur Real Madrid um ihn buhlte. Auch der FC Barcelona wollte ihn. «Sie haben bei mir angeklopft, das haben sie. Aber für mich kam das nicht infrage. Wie ich schon sagte, war Madrid für mich nicht einmal ein Traum, denn es schien etwas Unerreichbares zu sein…», verrät der Innenverteidiger.

Die Entscheidung fiel demnach nur zwischen Chelsea und Real Madrid. Am Ende entschied sich Rüdiger für den spanischen Rekordmeister. Sein Ziel: «So viel wie möglich zu gewinnen. Mit Chelsea habe ich bereits die Champions League gewonnen, und mit Madrid möchte ich dasselbe tun. Wenn man an Real Madrid denkt, denkt man an die Champions League.» Vertraglich ist er bis 2026 an Real Madrid gebunden.

adk 13 November, 2022 11:07