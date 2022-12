Saudis wollen jetzt auch Luka Modric

Cristiano Ronaldo sollen weitere Superstars nach Saudi-Arabien folgen. In der Gerüchteküche stösst man nun auf den Namen Luka Modric.

Ein weiterer grosser Name soll schon bald im saudischen Fussball aktiv sein. Laut dem Transferreporter Rudy Galetti will ein namentlich nicht genannter Klub aus Saudi-Arabien Luka Modric unter Vertrag nehmen. Es wäre das nächste Schwergewicht, das sich für einen Wechsel in den Wüstenstaat entscheiden würde.

Auf Cristiano Ronaldo sollen noch zahlreiche weitere Stars folgen. Zuletzt schwirrten schon die Personalien Sergio Ramos und Sergio Busquets durch die Gerüchtebörse. Ob Modric in den finalen Zügen seiner Karriere wie Ronaldo noch mal dem grossen Geld folgt? Wohl eher nicht.

Modric wird im kommenden September 38 Jahre alt und hat immer wieder seine grosse Liebe zu Real Madrid betont. Es ist davon auszugehen, dass die Blancos dementsprechend auch der Klub sein werden, bei dem er seine schillernde Karriere beenden wird.

aoe 31 Dezember, 2022 15:44