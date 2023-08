Hiobsbotschaft für Real Madrid: Courtois erleidet Kreuzbandriss

Schock für Real Madrid und Keeper Thibaut Courtois: Der Belgier zieht sich im Training einen Kreuzbandriss zu und fällt damit monatelang aus.

Wie Real Madrid am Donnerstag in einer offiziellen Vereinsmitteilung bestätigt, hat sich Thibaut Courtois im Training von Real Madrid folgenschwer verletzt. Der Diagnose zufolge hat der Stammtorhüter der Königlichen ein Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie erlitten. Demzufolge wird der 31-Jährige etliche Monate ausfallen, in den kommenden Tagen soll er operiert werden.

Ob Real Madrid Ersatzkeeper Andriy Lunin die Aufgabe anvertraut, Courtois über Monate zu ersetzen, steht aus. Denkbar, dass der spanische Rekordmeister zwischen den Pfosten nochmal nachrüsten wird - das Transferfenster ist noch ein paar Wochen geöffnet.

adk 10 August, 2023 14:12