Der Real-Kapitän ist nur noch bis Saisonende an seinen langjährigen Verein gebunden. Die Gespräche über einen neuen Vertrag gestalten sich wegen unterschiedlicher Lohnvorstellungen kompliziert. Ramos könnte die Madrilenen zum Saisonende tatsächlich verlassen, da der La Liga-Klub sein vorhandenes Angebot nicht mehr verbessern will.

Dies deutet der Abwehrroutinier nun sogar selbst an. Offenbar hat er einen Beitrag der Fanseite “realmadridcf_4ever” geliked, der seinen Abgang ankündigt: “Real Madrid ist überzeugt, dass Sergio Ramos den Klub im Sommer verlässt”, stand da.

ℹ️🚨 @SergioRamos has liked a post on Instagram which links him away from Real Madrid. pic.twitter.com/KMMjMqS1Ln

— Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) February 2, 2021