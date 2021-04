Beim Aufenthalt bei der spanischen Nationalmannschaft liefert der Innenverteidiger zwar ein Update, viel Neues enthält dieses allerdings nicht. “Ich habe schon alles gesagt zur Zukunft. Es gibt keine News zu meinem Vertrag. Ich fokussieren mich auf das Spielen und darauf mein Bestes zu geben”, sagt Ramos und ergänzt, dass mit Real nun sehr wichtige Spiele anstehen. Darauf wolle er sich konzentrieren.

Angeblich bietet Real dem Routinier einen neuen Einjahresvertrag zu gleichen Bezügen. Bislang ist Ramos darauf aber nicht eingegangen.

Sergio Ramos: “I've already been clear about my future. There is no news about my contract… I'm focused on playing well and giving my best version. With Real Madrid we play almost the entire season in a week. I'm looking forward to it”. 🇪🇸 #RealMadrid @MadridXtra

