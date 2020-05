Sieht so das neue Real-Heimtrikot aus?

Spaniens Rekordmeister Real Madrid setzt in der kommenden Saison wohl auf sein altbewährtes Trikot-Weiss – mit einer erkennbaren und nicht gerade üblichen Änderung.

Real Madrid hat sich offenbar entschieden, in der Spielzeit 2020/21 wieder einmal ganz in weiss aufzulaufen – naja, fast. Das für seine Trikot-Leaks bekannte Portal “Footyheadlines” hat Fotos des neuen Heimjerseys der Blancos veröffentlicht.

Traditionell ist das Leibchen in weiss gehalten, fällt allerdings durch in Pink und Schwarz gehaltene Ärmelenden auf. Ebenfalls in Pink erstrahlen die seitlichen “adidas-Streifen”.

aoe 16 Mai, 2020 15:49