Mbappé nur noch ein Schritt von Real Madrid entfernt

Der Wechsel von Kylian Mbappé von Paris St. Germain zu Real Madrid scheint tatsächlich in Kürze über die Bühne zu gehen.

Laut einem Bericht der “Marca” akzeptieren die Franzosen das verbesserte Angebot der Königlichen. Demnach fliessen 170 Mio. Euro Ablöse plus bis zu 10 Millionen Boni in Richtung Frankreich. PSG sieht ein, dass Mbappé nicht aufzuhalten ist und bei einer Verweigerung eines Transfers in diesem Sommer im kommenden Jahr ablösefrei nach Madrid gehen würde.

Der Wechsel könnte sogar schon am Freitag offiziell bestätigt werden. Die Pariser kämpften vergeblich um einen Verbleib des 22-jährigen Weltmeisters. Dieser hatte mehrere lukrative Angebote zur Vertragsverlängerung abgelehnt, da er seinen Traum von Real unbedingt erfüllen will.

psc 26 August, 2021 22:27