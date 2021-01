Spielen und Reisen trotz Schnee-Chaos! Courtois übt Kritik

Schnee-Chaos sorgt in grossen Teilen Spaniens für widrige Umstände – Real Madrid bekam dies zu spüren. Nach dem 0:0 in Osasuna müssen die Königlichen vorerst in Pamplona bleiben.

Während Atlético Madrids Heimspiel gegen Athletic Bilbao abgesagt und verschoben wurde, musste Real Madrid am Samstagabend in Pamplona gegen CA Osasuna (0:0) antreten. Kamen die Blancos wegen der Schnee-Verhältnisse bereits am Vorabend zu spät aus Madrid los, war der Platz auch noch unbefriedigend. Real-Keeper Thibaut Courtois sagte nach dem Spiel (zitiert via “REAL TOTAL”): “Ich möchte den Mitarbeitern von Osasuna danken, dass sie den Platz bestmöglich geräumt haben. LaLiga sollte aber nicht vergessen, dass wir Fussballer auch nur Menschen sind. Das Spektakel steht über allem.

Der Belgier appellierte: “Man muss auch an die Sicherheit und an die Gesundheit der Spieler denken, es ist ein hartes Programm für uns und auch andere Mannschaft.” Bitter für Real Madrid: Wegen des Schneefalls muss das Team gar bis Montag in Pamplona bleiben, ehe es direkt im Anschluss nach Malaga geht. Dort steigt am Donnerstag das Halbfinale der Supercopa de España gegen den Athletic Club.

adk 10 Januar, 2021 17:16