Statt Haaland oder Mbappé: Harry Kane wieder im Fokus von Real

Real Madrid will seinen Sturm im Sommer unbedingt verstärken. Da Erling Haaland und Kylian Mbappé möglicherweise noch nicht verfügbar sind, rückt Harry Kane wieder stärker in den Fokus.

Der englische Nationalspieler erlebt mit Tottenham eine ernüchternde Saison: Zuletzt folgte das Aus in der Europa League gegen Dinamo Zagreb. Und in der Premier League belegt das Team derzeit nur den siebten Platz, der nicht für die Teilnahme am Europacup berechtigen würde. Will Kane in der kommenden Saison an der Champions League teilnehmen, muss er möglicherweise wechseln.

Diesen Umstand will Real laut einem Bericht von “Cadena SER” ausnützen. Der englische Torjäger, der heuer bereits wieder auf 27 Tore und 16 Assists in 40 Pflichtspielen für seinen Klub kommt, steht jedenfalls wie schon in der Vergangenheit im Fokus der Madrilenen. Sein Vertrag bei den Spurs ist allerdings noch bis 2024 datiert. Eine beträchtliche Ablöse wäre für einen definitiven Transfer notwendig.

