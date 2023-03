Stillstand in den Gesprächen zwischen Real und Marco Asensio

Der spanische Angreifer Marco Asensio könnte sich im Sommer nun doch von seinem langjährigen Verein Real Madrid verabschieden.

Zuletzt schien es so auszusehen, dass beide Parteien die Zusammenarbeit fortsetzen wollen. Laut «Marca» sind die Gespräche über eine Verlängerung des Ende Juni auslaufenden Vertrags allerdings zu einem Stillstand gekommen. Grundsätzlich soll Real Asensio für drei weitere Jahre im Klub halten wollen, allerdings nicht zu jedem Preis. Asensio wird eher als Ergänzungsspieler angesehen, was sich in dieser Saison auch an dessen Einsatzzeiten manifestiert.

Entsprechend ist auch ein Spitzengehalt nicht realistisch. Und genau hier soll die Krux liegen: Die Madrilenen sollen Asensio schon vor Monaten ein neues Arbeitspapier mit einer Gehaltssenkung auf rund 4 Mio. Euro angeboten haben. Dieses unterschreibt der 27-Jährige bislang nicht. Er fordere eine Gehaltserhöhung auf rund 6 Mio. Euro netto, heisst es.

Asensio hat für die Verhandlungen sogar Berater Jorge Mendes an Bord geholt. Bislang hat diese Massnahme aber keine Früchte getragen.

psc 9 März, 2023 14:44