Diese Summe will Real Madrid für Mbappé höchstens zahlen

Kylian Mbappé sagt zwar, dass er die kommende Saison im Trikot von Paris St. Germain bestreiten will. Ob er dies auch tatsächlich tun wird, ist allerdings fraglich, da PSG einen ablösefreien Abgang des Angreifers im Jahr 2024 eigentlich verhindern will. Als grösster Interessent wird weiterhin Real Madrid genannt. Die Königlichen werden für den französischen Torjäger indes keine Unsummen bieten.

Laut "Sport Bild" setzt sich der La Liga-Klub ein Limit von maximal 120 Mio. Euro Ablöse für den Superstar. PSG soll zunächst 180 Mio. Euro fordern. Konkrete Gespräche zwischen den Klubs finden noch keine statt. Ohnehin sind sich die Vereinsverantwortlichen spinnefeind, was Verhandlungen deutlich erschwert. Mbappé hat am Mittwoch via Twitter erklärt, dass er die neue Saison bei PSG bestreiten möchte, wo er glücklich sei.

Bereits zuvor verkündete er, dass er die Option zur Vertragsverlängerung bis 2025 nicht aktivieren wird. Spätestens in einem Jahr ist für ihn in Paris also definitiv Schluss.

psc 14 Juni, 2023 17:55