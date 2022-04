Thomas Tuchel bedauert den Abgang von Antonio Rüdiger zutiefst

Dies betont der Blues-Coach am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. “Ich denke, niemand mag diese Entscheidung. In unseren anderthalb gemeinsamen Jahren spielte er eine enorme Rolle. Er gibt allen Selbstvertrauen. Wir müssen es akzeptieren und das werden wir tun. Chelsea lebt auch ohne Toni weiter”, sagt Tuchel. Rüdiger wird in Kürze bei Real unterschreiben. Insgesamt lief er für Chelsea während vier Jahren auf.

🎙️ "I don't think anybody likes this decision!"

Thomas Tuchel says Antonio Rüdiger has played a huge part in the Chelsea team, but the club must accept his decision to depart at the end of the season 👇 pic.twitter.com/ocHpex6zee

