Thomas Tuchel zu Antonio Rüdiger: “Gibt kein Update”

Beim FC Chelsea weiss offenbar niemand über den angeblichen Vorvertrag zwischen Real Madrid und Antonio Rüdiger Bescheid. Stattdessen scheint weiterhin alles offen.

Thomas Tuchel ist vor dem Heimspiel gegen Leeds United (Samstag, 16 Uhr) zur Zukunft von Antonio Rüdiger befragt worden. “Wir sind uns der Bedeutung von Toni und der Rolle, die er auf und neben dem Platz einnimmt, absolut bewusst”, sagte der Teammanager des FC Chelsea. “Am Ende brauchen wir ein bisschen Geduld. Ich habe im Moment kein Update.”

Klar ist: Rüdigers Vertrag läuft in rund einem halben Jahr aus. Geklärt ist dagegen offensichtlich noch nicht, wo die Zukunft des deutschen Nationalspielers liegt. “The Athletic” hatte am Freitag berichtet, dass bereits ein Vorvertrag zwischen Real Madrid und Rüdiger bestehen soll. Die “Marca” ging sogar noch einen Schritt weiter und schrieb von bereits absolvierten medizinischen Untersuchungen an der Concha Espina.

aoe 11 Dezember, 2021 12:35