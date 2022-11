Toni Kroos äussert sich zu Gerücht um WM-Nomination

Das spanische «Radio Marca» behauptete am Donnerstag, dass Toni Kroos für den deutschen WM-Kader nominiert werden sollte, obwohl dieser bekanntlich nach der EM 2021 zurückgetreten ist. Nun bezieht der Real-Profi Stellung.

Wie erwartet, war das Gerücht aus Spanien nichts weiter als eine Ente. «Ich werde nicht bei der Weltmeisterschaft dabei sein», hält der 32-Jährige gegenüber «Movistar Plus+» fest. Er sei jedoch sicher, «dass ich gerne spielen würde, wenn ich die Spiele sehe.» An seinem Rücktritt ändert sich für Kroos allerdings nichts: «Ich wollte mehr Zeit für meine Familie. Und zweitens gibt es jetzt Spieler, die es mehr verdient haben zu spielen. Ich will nicht so weit kommen, dass mir gesagt wird, es wäre besser zurückzutreten. Ich wollte selbst entscheiden.»

Insgesamt bestritt der Mittelfeldstratege 106 Länderspiele für Deutschland. Highlight war natürlich der WM-Titel von 2014. Mit seinem Verein folgten zahlreiche weitere Triumphe und Titel – erst in diesem Jahr krönte er sich mit seinen Teamkollegen wieder zum Champions League-Sieger.

psc 4 November, 2022 16:17