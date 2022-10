Toni Kroos entscheidet ganz alleine über einen neuen Vertrag bei Real Madrid

Toni Kroos ist bei Real Madrid in einer absolut privilegierten Situation: Der deutsche Spielmacher entscheidet ganz alleine, ob er seine Karriere bei den Madrilenen als Spieler über diese Saison hinaus fortsetzt oder nicht.

Dies verrät Real-Coach Carlo Ancelotti nach dem 1:1 gegen Shakhtar Donezk in der Champions League. «Neuer Kroos-Vertrag? Er entscheidet, ob er bleibt oder nicht. Es ist simpel», sagt der Italiener in seiner typisch trockenen Art.

Nach mittlerweile mehr als acht Jahren befindet sich Kroos, ähnlich wie Luka Modric, in der komfortablen Situation, dass er selbst entscheidet, wie lange seine Karriere als Spieler von Real weitergeht. Der 32-Jährige ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und bewies seinen grossen Einfluss auch beim hart erkämpften Remis bei Shakhtar am Dienstagabend: Er war es, der Innenverteidiger Antonio Rüdiger immer wieder nach vorne beorderte und diesen in der 95. Minute letztlich auch mit einer mustergültigen Flanke beim (schmerzhaften) Ausgleichstreffer bediente.

psc 12 Oktober, 2022 11:07