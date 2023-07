Toni Kroos gerät bei Arda Güler ins Schwärmen

Real Madrid hat sich mit Arda Güler eines der grössten Nachwuchstalente des europäischen Fussballs geschnappt. Toni Kroos hätte den Transfer, würde er in einer planenden Position bei den Blancos arbeiten, ebenfalls eingetütet.

Toni Kroos hat sich als grosser Fan von Arda Güler geoutet, der sich erst vor wenigen Wochen Real Madrid angeschlossen hat.

"Arda ist sehr talentiert für sein Alter. Er hat einen sehr, sehr geschickten linken Fuss. Er hat einen tollen Schuss, er ist technisch sehr stark, vor allem auf engem Raum", schwärmt Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" über Gülers Fähigkeiten. "Ich denke, er ist ein guter und kluger Kauf, vor allem mit Blick auf die Zukunft."

An Güler wären sämtliche europäische Topklubs interessiert. Real setzte sich am Ende durch, weil weitaus mehr bezahlt wurde, als die Ausstiegsklausel des 18-Jährigen betrug.

Fenerbahce kassiert 20 Millionen Euro Ablöse plus zehn Millionen an möglichen Boni. Zudem zahlte Real an Gülers Umfeld 20 Millionen Euro Handgeld und beteiligt Fenerbahce mit 20 Prozent an einem möglichen Weiterverkauf.

aoe 29 Juli, 2023 10:25