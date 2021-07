Toni Kroos schiesst gegen Uli Hoeness zurück

Uli Hoeness hat Toni Kroos wegen seiner Leistung bei der EURO stark kritisiert. Umgehend darauf erhält der Ehrenpräsident des FC Bayern auch schon eine Antwort.

Die Kritik von Uli Hoeness liess Toni Kroos nicht so einfach auf sich sitzen. Im “Sport1-Doppelpass” sagte Hoeness am Sonntag: “Toni Kroos passt mit seinem Querpass-Fussball nicht mehr hinein. Und dann dieser Angsthasenfussball gegen England. Wir liegen gegen England in der letzten Viertelstunde mit 0:1 hinten, Kroos ging nicht mehr über die Mittellinie.”

Laut dem langjährigen Präsidenten des FC Bayern sei Kroos’ “Art zu spielen absolut vorbei. Er hat quergespielt, noch mal quergespielt, dann hatte sich die gegnerische Abwehr wieder sortiert”.

Via Twitter reagierte der Star von Real Madrid und schrieb ironisch: “Uli Hoeness ist ein Mann mit grossem Fußballsachverstand (auch wenn es für RTL nicht gereicht hat), wenig Interesse für Polemik und mit sich komplett im Reinen. Ähnlich wie sein Greenkeeper.”

