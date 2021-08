Toni Kroos wusste längst Bescheid über Alaba-Wechsel

Toni Kroos verpasst wegen einer Schambeinreizung den Saisonstart mit Real Madrid. Erst im Oktober wird mit seiner Rückkehr auf den Platz gerechnet. Der deutsche Spielmacher gibt in einem Interview mit der “Bild am Sonntag” nun einige Einblicke – unter anderem über den Alaba-Wechsel und die Kritik von Uli Hoeness.

Der 31-Jährige verrät, dass er über den Wechsel von David Alaba zu den Madrilenen längst informiert war. Nicht von seinem früheren und künftigen Teamkollegen, sondern vom Verein: “Ich wusste relativ früh, dass er kommt. Aber nicht von David, sondern von Real.” Ob neben Alaba auch bald Kylian Mbappé an seiner Seite aufläuft, weiss Kroos indes nicht: “Ich spreche lieber über Transfers, die schon abgeschlossen sind. Aber da Real immer die Besten haben will, würde mich ein Interesse an ihm nicht wundern.”

Im Interview spricht er auch über die harsche Kritik von Uli Hoeness, die dieser nach der enttäuschenden Europameisterschaft an den Real-Spielgestalter äusserte: “Es hat mich ein bisschen überrascht, deshalb habe ich auch reagiert. Bei vermeintlichen Experten, bei denen mich die Attacken nicht mehr überraschen, reagiere ich nicht. Ich finde, Uli hat es sich mit seiner Kritik ein bisschen zu einfach gemacht, indem er sich einen Spieler rausgepickt hat, der nicht bei seinem Verein spielt. Ich habe wirklich einen Riesen-Respekt vor der Lebensleistung von Uli Hoeness, aber seine letzten TV-Auftritte waren etwas fragwürdig. Da hatte man das Gefühl, er muss mal wieder polarisieren.”

psc 8 August, 2021 15:17