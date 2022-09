Transfersaga geht weiter: Mbappé bezeichnet Real Madrid als sein Zuhause

Kylian Mbappé hat im Mai dieses Jahres nach monatelangen Spekulationen über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid dann doch seinen Vertrag bei Paris St. Germain langfristig verlängert. Dass damit nun aber Ruhe bezüglich seiner Zukunft einkehrt, war ein Trugschluss.

Der 23-Jährige höchstpersönlich sorgt mit einer Aussage nun dafür, dass die Transfersaga weitergeht. In einem Interview mit der “New York Times” bezeichnet Mbappé Real Madrid sogar als sein Zuhause. Einen künftigen Wechsel zu den Königlichen schliesst er nicht aus: “Du weisst nie, was passieren wird. Ich war nie dort, aber es scheint so, als wäre es mein Zuhause oder etwas ähnliches.” Dabei spielt er auf die Ansicht vieler Real-Supporter an, die ihn im Frühjahr bereits im Trikot der Königlichen sahen.

Vorderhand steht Mbappé in Paris bis 2025 unter Vertrag. Für seinen Verbleib in Frankreich warb sogar Staatspräsident Emmanuel Macron, der das Gespräch mit Weltmeister gesucht hatte: “Ich hätte nie geglaubt, dass ich mit dem Staatspräsidenten über meine Zukunft sprechen würde, über die Zukunft meiner Karriere. Das ist verrückt, wirklich verrückt. Er sagte mir: ‘Ich will, dass du bleibst. Ich will nicht, dass du jetzt gehst. Du bist für das Land sehr wichtig und hast noch Zeit, um zu gehen. Du kannst noch etwas bleiben.’ Wenn der Präsident dir das sagt, hat das natürlich Gewicht.”

psc 6 September, 2022 17:30