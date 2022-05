Trip zum künftigen Arbeitgeber? Kylian Mbappé weilt in Madrid

Wie französische Medien berichten, hat Kylian Mbappé einen Trip nach Madrid unternommen.

Am Montag wurde er gemeinsam mit einigen Teamkollegen von PSG in der spanischen Metropole gesichtet. Natürlich heizt dies die ohnehin schon heissen Spekulationen um einen möglichen Wechsel des Weltmeisters zu Real Madrid weiter an. Mbappé steht in Paris nur noch bis Ende Juni unter Vertrag. Der Klub kämpft um eine Vertragsverlängerung mit dem 23-Jährigen. Dieser betont weiterhin, dass er die Entscheidung zu seiner Zukunft erst nach Saisonende treffen wird. Das letzte Spiel steht für PSG am 21. Mai an.

🚨 Kylian Mbappé est bien à Madrid ce lundi, accompagné de plusieurs coéquipiers du Paris Saint-Germain. La présence d’autres joueurs du PSG laisse tout de même planer le doute sur une visite de l’attaquant pour négocier avec le Real Madrid. — RMC Sport (@RMCsport) May 9, 2022

psc 9 Mai, 2022 16:41