Tuchel bestätigt Rüdiger-Abgang – Wechsel zu Real Madrid bald fix?

Antonio Rüdiger wird den FC Chelsea zum Saisonende verlassen. Dies hat sein Trainer Thomas Tuchel offiziell bestätigt.

Der FC Chelsea fuhr am Sonntag in der Premier League einen knappen und späten 1:0-Sieg gegen West Ham United ein. Antonio Rüdiger stand zwar nicht im Aufgebot, war im Anschluss daran aber dennoch eines der Gesprächsthemen. Denn in den vergangenen Tagen überhäuften sich die Meldungen, dass der Innenverteidiger seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern und wechseln wird. Das angebliche Ziel: Real Madrid.

“Rüdiger wird uns verlassen, da wir wegen der Sanktionen nicht verlängern können”, bestätigte Thomas Tuchel daraufhin. Der Chelsea-Coach versicherte jedoch: “Wir werden es nicht persönlich nehmen. Es ist seine Entscheidung.” Ob der deutsche Nationalspieler tatsächlich bei Real Madrid landen wird, ist noch nicht verkündet. Der aktuellen Gerüchtenlage zu entnehmen, deutet immerhin vieles auf einen Wechsel zu den Königlichen hin. Angeblich ist es nur noch eine Frage der Zeit.

adk 24 April, 2022 17:33