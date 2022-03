Überraschung: Marcelo will bei Real verlängern, obwohl er selten spielt

Real Madrids Kapitän Marcelo spielt bei den Königlichen nur noch eine untergeordnete Rolle und muss sich mit relativ wenigen Einsätzen begnügen. Dennoch möchte er bei seinem langjährigen Verein bleiben.

In der TV-Show “El Hormiguero” des Fernsehsenders “ANTENA3” spricht Marcelo über seine aktuelle Situation und lässt durchblicken, dass er sich einen Verbleib in Madrid sehr gut vorstellen kann: “Ich bin sehr gelassen, beim Klub meines Lebens. Ich habe im Kopf, so lange zu spielen, bis mein Sohn wächst und ich mit ihm zusammen spielen kann. Ich will auf dem hohen Level weitermachen. Jetzt haben wir wichtige Spiele, ich bin Kapitän beim besten Verein der Welt und sehr entspannt. Darüber hinaus denke ich nicht. Alles hat ein Ende, aber momentan denke ich nicht daran. Ich würde gerne mein ganzes Leben hier bleiben und hier meine Karriere beenden, doch ich bin nicht derjenige, der das allein entscheidet. Viel spielt da mit rein.”

Der Linksverteidiger spielt seit 2007 für Real und ist inzwischen 33-jährig. Auf der linken Abwehrseite wurde ihm der Rang durch Ferland Mendy (26) abgelaufen. Zudem verfügt Real in seinem Kader mit Miguel Gutierrez (20) auf dieser Position auch noch über ein junges Talent. Nichtsdestotrotz scheint Marcelo auch künftig Teil des Teams bleiben zu wollen.

psc 2 März, 2022 11:12