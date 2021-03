Unfassbar: Eden Hazard ist schon wieder verletzt

Es ist unfassbar und kaum erklärbar: Kurz nach seinem Comeback fällt Real-Profi Eden Hazard schon wieder aus.

Der 30-jährige Belgier kam am Samstag beim 2:1-Sieg gegen Elche in der Schlussviertelstunde zum Einsatz. Die Hoffnung war gross, dass der Spielmacher nun für den Saisonendspurt zur Verfügung steht. Dem ist aber nicht so: Hazard fehlte am Montag im Abschlusstraining vor dem Champions League-Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta und wird am Dienstagabend nicht im Aufgebot stehen, wie Trainer Zinédine Zidane später bestätigte: “Er ist nicht in Verfassung, um bei uns zu sein. Wir werden die Meldung bald rausgeben. Mehr kann ich nicht sagen. Am Ende sind es Sachen, die man nicht erklären kann. Aber im Moment ist er nicht in Verfassung für morgen. Will positiv bleiben und hoffen, dass es nur was Kleines ist.”

Seit seiner Ankunft im Sommer 2019 hat der Angreifer verletzungsbedingt nur 36 von 87 möglichen Einsätzen bestritten.

Update: Real Madrid bestätigt, dass sich Hazard eine Muskelverletzung im rechten Psoas (zwischen Oberschenkel und Hüfte) zugezogen hat. Die Ausfalldauer ist nicht bekannt.

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 15, 2021

psc 15 März, 2021 13:37