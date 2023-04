Valverde schlägt Gegenspieler nach Spiel offenbar ins Gesicht

Real Madrid verliert gegen Villarreal mit 2:3 und bei Federico Valverde brennen nach dem Spiel offenbar die Sicherungen durch. Der Uruguayer schlägt angeblich einen Gegenspieler, weil der seine Familie beleidigt.

Nach der Niederlage von Real Madrid gegen Villarreal gibt es Aufruhr um Federico Valverde. Denn wie mehrere spanische Medien berichten, habe der Profi der Königlichen Villarreal-Akteur Álex Baena im Parkhaus am Bus des gegnerischen Teams einen Schlag ins Gesicht verpasst.

Laut der «Marca» habe Valverdes Umfeld den Vorfall bestätigt. Baena wird nachgesagt, er hätte zu Jahresbeginn, als sich Real und Villarreal bereits in der LaLiga-Hinserie und im Achtelfinale der Copa del Rey gegenüberstanden, Valverde auf verabscheuende Art beleidigt. Valverdes Freundin Mina Bonino wurde damals von den Ärzten mitgeteilt, sie würde ihren ungeborenen Sohn verlieren – das war aber Gott sei Dank nicht der Fall. Baenas angebliche Worte: «Heul doch, dass dein Sohn nicht geboren wird.» Ähnlich habe er sich offenbar auch am Samstagabend geäussert.

Damit soll Valverde Baena nach dem Spiel konfrontiert und ihn letztlich geschlagen haben. Doch via Instagram streitet Baena ab, den Real-Star auf derartige Weise beleidigt zu haben. So schreibt er: «Es ist absolut falsch, dass ich das gesagt habe.» Darüber hinaus sei er «überrascht üb das, was über mich gesagt wird.» Villarreal soll Valverdes Gewalttat gefilmt haben, auch die Polizei ermittle. Welche Folgen zu erwarten sind, steht noch aus.

adk 9 April, 2023 10:25