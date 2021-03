Varane-Gerüchte: Zidane glaubt nicht an Wechsel

In den vergangenen Wochen war so einiges über die Zukunft von Raphael Varane zu vernehmen. Ob aus England oder Spanien, stets wurde über einen Abgang von Real Madrid berichtet. Zinedine Zidane rechnet allerdings nicht mit einer Veränderung seines Starverteidigers.

Zinedine Zidane geht mit keiner Silbe davon aus, dass Raphael Varane Real Madrid in diesem Sommer verlassen wird. “Ist Varane an einem anderen Verein interessiert? Nein. Ich glaube nicht, dass Varane an einen anderen Verein denkt”, sagte der Blancos-Cheftrainer während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FC Elche (Samstag, 16.15 Uhr).

Insbesondere die Vertragssituation verunsichert die Real-Fans. Varanes Kontrakt endet im Sommer 2022. Sollte er diesen also nicht verlängern, heisst es schon in wenigen Wochen: zu den Blancos bekennen oder verkaufen. Manchester United soll grosses Interesse an einer Verpflichtung des Innenverteidigers signalisieren.

“Ich habe gesehen, dass er immer sehr gut über den Verein gesprochen hat”, fügte zumindest Zidane an. “Ich denke, er ist hier sehr glücklich und ich sehe ihn nur hier.” Varane läuft bereits seit zehn Jahren für den spanischen Rekordmeister auf.

aoe 13 März, 2021 16:56