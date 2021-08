Nächste Verlängerung: Real bindet auch Casemiro langfristig

Real Madrid hat den Vertrag mit dem nächsten Leistungsträger verlängert: Mittelfeldspieler Casemiro unterzeichnet einen neuen Kontrakt bis 2025.

Der 29-jährige Brasilianer ist in der Schaltzentrale der Madrilenen seit einigen Jahren gesetzt. Auch in Zukunft baut Real auf ihn. Casemiro hat in mittlerweile acht Jahren bei den Königlichen bereits 15 Titel gesorgt. Er blickt auf bislang 288 Einsätze zurück. Zahlreiche weitere werden hinzukommen.

psc 27 August, 2021 13:58