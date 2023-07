Vinicius Junior hat bei Real längst verlängert - Verkündung nach Sommerferien

Real Madrid hat in der Vergangenheit immer wieder "geheime" Vertragsverlängerungen getätigt. So auch im Fall Vinicius Junior.

Die Königlichen haben bis heute nicht kommuniziert, wie lange der 22-jährige Brasilianer noch gebunden ist. Die "AS" bringt nun Licht ins Dunkel: Demnach hat Vinicius Junior bereits im vergangenen Herbst bis 2027 verlängert. Die in Spanien obligatorische Ausstiegsklausel wurde auf 1 Milliarde Euro festgelegt.

Kommuniziert wurde der längst unterschriebene Deal bisher nicht. Dies soll nach dem Sommerurlaub des Brasilianers aber folgen. Möglicherweise wird im Hintergrund sogar schon an der nächsten Vertragsverlängerung gearbeitet, da Vinicius in der abgelaufenen Saison derart stark auflief, dass man ihn noch längerfristiger halten will.

psc 4 Juli, 2023 09:50