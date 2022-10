Vinicius Junior sieht sich auch in 5 Jahren noch bei Real

Der brasilianische Angreifer Vinicius Junior will noch viele weitere Jahre für Real Madrid auflaufen.

Der 22-Jährige hat klare Vorstellungen, was seine Zukunftsplanung angeht. «Wo ich mich in fünf Jahren sehe? In Madrid. Ich bin mir sicher, dass ich hier noch lange spielen kann», sagt Vinicius gegenüber «Goal».

Der Youngster freut sich gemeinsam mit anderen jungen Spielern wie Eduard Camavinga, Rodrygo, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni oder Eder Militão zu wachsen: «Wir haben eine sehr gute Mannschaft und in drei, vier Jahren wird sie noch besser sein.»

Derzeit steht Vinicius bei den Madrilenen bis 2024 unter Vertrag. Allerdings steht bereits fest, dass er in Kürze eine Verlängerung um zwei zusätzliche Jahre bis 2026 unterschreiben wird.

psc 27 Oktober, 2022 18:01