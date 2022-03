Vor dem Clásico: Warum Xavi Real Madrid als “Chamäleon” bezeichnet

Der FC Barcelona gastiert am Sonntagabend (21 Uhr) bei Real Madrid zum Clásico. Im Vorfeld schob Trainer Xavi Hernández den Madrilenen die Favoritenrolle zu.

“Wenn wir ein Team als Favoriten nennen müssen, dann ist es sicher Real Madrid. Sie sind Tabellenführer und in guter Form, aber auch wir reisen mit einem sehr guten Gefühl aus den letzten Spielen nach Madrid”, sagte Xavi Hernández auf der obligatorischen Spieltags-Pressekonferenz über den anstehenden Clásico am 29. Spieltag in LaLiga. Der Übungsleiter des FC Barcelona erklärte: “Madrid ist wie ein Chamäleon, du weisst nie, ob sie abwartend spielen oder vorne Druck machen und attackieren. Gegen PSG haben sie eine brutale letzte halbe Stunde gespielt und sehr viel Druck entwickelt. Ich erwarte ein Spiel, das eher dem Supercup ähnelt, als Madrid eher auf Konter gelauert hat, aber sie können auch hohes Pressing spielen – wir werden es morgen sehen.”

Seine Mannschaft, so Xavi werde aber mit “Mut” auftreten und “ohne Angst” ins Estadio Santiago Bernabéu reisen. Gegen den spanischen Rekordmeister verlor Barça zuletzt sechsmal in Serie. Den letzten Erfolg gab es am 2. März 2019 (1:0) – und damit bereits vor 1.114 Tagen.

adk 20 März, 2022 10:35