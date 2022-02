Wie fühlt sich Mbappé vor Duell mit Real? Das sagt PSG-Kollege Marquinhos

Kylian Mbappé trifft am Dienstagabend (21 Uhr) mit Paris Saint-Germain auf Real Madrid und damit seinen möglicherweise neuen Klub. Teamkollege Marquinhos bezog dazu nun Stellung.

Im Achtelfinale der Champions League geht es für Paris Saint-Germain gegen Real Madrid. Der Fokus gilt dabei auch Kylian Mbappé, der im Vorsommer zu den Königlichen wollte, sich diesen Traum aber zum Ende der Saison erfüllen könnte. Sein Vertrag bei PSG läuft nämlich aus.

Paris-Kapitän Marquinhos sagte auf der Pressekonferenz vor dem Duell: “Unser Ziel ist es nicht, über Mbappé zu reden, unser Ziel ist es, das Spiel zu gewinnen. Das ist das Wichtigste. Das ist nicht das Ziel für morgen. Das Ziel für morgen ist, ein gutes Spiel zu machen und beide Partien zu gewinnen. Wir werden versuchen, uns durchzusetzen, vor allem zu gewinnen und vor allem zu punkten.”

Der brasilianische Innenverteidiger setzte fort: “Was Kylian betrifft, so wollen wir ihn nicht zusätzlich unter Druck setzen. Er ist ein junger Kerl, er hat eine sehr starke Mentalität, er kann gut differenzieren, er ist sehr selbstbewusst und macht auf dem Platz einen guten Eindruck. Er ist glücklich mit uns, also wollen wir uns daraus einen Vorteil verschaffen. Dann wird er schon bekommen, was er verdient.” Wann und ob ein Transfer von Mbappé offiziell verkündet wird, steht indes noch aus.

adk 14 Februar, 2022 17:58