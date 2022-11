Wunderkind Endrick zu Real Madrid? Vater spricht Klartext

Vor etwa einer Woche war in Spanien behauptet worden, Endrick habe sich für einen Wechsel zu Real Madrid entschieden. Jetzt kommt raus, dass noch gar keine Zukunftsentscheidung getroffen wurde.

Endrick und sein Management haben noch keine finale Entscheidung getroffen, bei welchem Klub die Karriere des Wunderkinds Fortsetzung erfahren soll. «Es ist noch nichts entschieden, weder mit Madrid noch mit einem anderen Verein. Wir haben noch keine Präferenz», erklärt Vater Douglas, der seinem Filius auch beratend zur Seite steht, gegenüber dem Journalisten Fabrizio Romano.

Das Gerücht, das vor Kurzem die Runde machte und nach dem Endrick bereits eine Entscheidung pro Real Madrid getroffen habe, kann also zunächst ins Reich der Fabeln verwiesen werden. «Wir werden uns in den nächsten Monaten entscheiden», macht Douglas klar. «Wer auch immer zahlt, was Palmeiras will, und uns das beste technische Projekt für Endrick zeigt, wird ihn sich holen.»

Die europäische Creme de la Creme hat längst Endricks Fährte aufgenommen. Der erst 16-Jährige hatte seinen Vertrag bei Palmeiras erst im Juli langfristig bis 2025 verlängert. Die Ausstiegsklausel soll bei etwa 40 Millionen Euro liegen.

aoe 5 November, 2022 10:40