Xavi über möglichen Ansu Fati-Wechsel zu Real: "Ein Scherz, oder?"

Ansu Fati wird plötzlich mit einem Wechsel vom FC Barcelona zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Xavi hat darauf eine klare Antwort.

Seit geraumer Zeit wird bei Ansu Fati über einen Abgang vom FC Barcelona spekuliert. Und nun kursiert in Spanien das Gerücht, dass es den Angreifer ausgerechnet zu Real Madrid ziehen könnte. "Das ist doch ein Scherz, oder?", so Xavis Reaktion, als er am Freitag auf der Pressekonferenz von einem Reporter darauf angesprochen wurde.

Der Barça-Coach weiter: "Ich habe bereits sehr eindringlich über Ansu gesprochen. Es werden Debatten ausgelöst, die keinen Sinn machen. Ansu ist ein wichtiger Spieler und Teil des Erbes, der Gegenwart und der Zukunft des Klubs." Vertraglich ist der 20-Jährige noch bis 2027 an den FC Barcelona gebunden. Und dass es ihn zu Real Madrid ziehen könnte, wirkt doch eher unwahrscheinlich - dementsprechend Xavis Reaktion.

adk 18 August, 2023 15:38