Youngster Arda Güler erst ab Januar im Real-Kader?

Die Vorfreude der Real-Fans auf den türkischen Neuzugang Arda Güler war gross. Nun gibt es für den 18-Jährigen allerdings einen herben Rückschlag, der ihn bis zu einem halben Jahr zurückwerfen könnte.

Der Youngster hat sich auf der US-Reise der Madrilenen schwerwiegend am Knie verletzt. Die Diagnose lautet Innenmeniskus-Schaden im rechten Knie. Noch ist offen, ob Güler operiert wird oder ob er sich konservativ behandeln lässt. Bei einem Eingriff würde er voraussichtlich rund fünf Monate ausfallen, bei einer konservativen Therapie "nur" rund drei Monate, falls es keine Rückschläge gibt.

In Madrid will man auf jeden Fall nichts überstürzen. Die Gesundheit hat oberste Priorität. Arda Güller soll, wenn er auf dem Platz steht, vollständig fit sein. Laut "Mundo Deportivo" gibt es sogar Gedanken, den Neuzugang vorerst nicht für den Kader zu melden und erst ab dem neuen Jahr mit ihm zu planen. Falls er nicht für den La Liga-Kader gemeldet wird, hätte Real noch mehr Spielraum beim Gehaltsbudget. In Spanien gibt es einen Salary Cap, der die Gehaltsausgaben limitiert.

psc 31 Juli, 2023 16:38