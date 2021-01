Zidane erhält Rückendeckung bei Real Madrid

Aufgrund enttäuschender Resultate steht Zinédine Zidane bei Real Madrid in der Kritik. Nun erhält der Cheftrainer Rückendeckung von Klub-Legende Emilio Butragueño.

Nach den sportlich durchwachsenen Ergebnissen kann Zinédine Zidane seiner Mannschaft aufgrund einer Corona-Erkrankung derzeit nicht zur Seite stehen. Co-Trainer David Bettoni coachte Real Madrid am Samstag bei Deportivo Alaves und siegte 4:1.

Doch Zidane muss nicht um seinen Job fürchten, denn Unterstützung aus dem Klub widerfährt dem 48-Jährigen nach wie vor. “Jeder weiss, was Zidane für uns bedeutet. Was wir wollen, ist, dass er so schnell wie möglich zu uns zurückgekehrt ist”, sagte Emilio Butragueño nach dem Spiel gegen Alaves gegenüber Movistar+. “Wir wissen, wie es im Fussball zugeht. Wir sind schon seit vielen Jahren dabei. Wenn die Mannschaft nicht gewinnt, müssen wir uns Kommentare und Gerüchte aller Art anhören. Man muss vereint sein und arbeiten.” Bei den Königlichen besitzt der französische Übungsleiter indes noch einen Vertrag bis 2022.

adk 24 Januar, 2021 16:22