Zidane fordert Verstärkung im Offensivbereich

In der Liga Meister geworden, in der Champions League ausgeschieden: Real Madrid wollte mehr erreichen und scheint dafür nun auf der richtigen Position Verstärkung holen zu wollen.

In der Defensive präsentierte sich Real Madrid in der abgelaufenen Saison gerade in der Liga überragend. In der Offensive hingegen schwächelten die Königlichen, wodurch in der Champions League gegen Manchester City nicht der Durchbruch gelang.

Wie die spanische Sportzeitung “Marca” berichtet, planen die Blancos um Trainer Zinédine Zidane deswegen, im Sturm nachzulegen. Konkrete Namen werden dabei nicht genannt. Klar ist allerdings: Kylian Mbappé bleibt das grosse Transferziel, wobei eine Verpflichtung wohl frühestens ab 2021 in Frage käme.

adk 9 August, 2020 11:39