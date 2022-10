Zidane glaubte fest an Ballon d’Or für Benzema

Zinédine Zidane zollt Karim Benzema angesichts dessen gewonnenem Ballon d’Or Respekt. Der Ex-Real-Trainer lobt den Stürmer in den höchsten Tönen.

Am Montag bekam Karim Benzema seinen allerersten Ballon d’Or verliehen. Im Zuge dessen veröffentlichte Zinédine Zidane in der «L’Equipe» einen offenen Brief an den Stürmer von Real Madrid. «Es gab Zeiten, in denen wir dachten, wir hätten gerne zusammen gespielt. Ich hätte ihn viele Tore schiessen lassen, wirklich (lacht). Es war nicht zu vollenden, aber wir haben es als Trainer und als Spieler wettgemacht», so ‹Zizou›.

Der Weltmeister von 1998 schwärmt: «Karim kann zehn oder fünfzehn Minuten lang schlecht sein, aber im Handumdrehen kann er treffen, andere zu Toren führen und unglaubliche Dinge tun. (…) Als ich sein Trainer war, sagte ich Karim, dass er eines Tages den Ballon d‘Or gewinnen würde. Er war nie besessen von dieser Auszeichnung, aber ich sagte ihm, wenn er nicht aufgibt, würde er ihn am Ende gewinnen.» Nun hat Benzema ihn erstmals gewonnen.

adk 19 Oktober, 2022 15:21