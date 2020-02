Zidane hofft auf neuen Ramos-Vertrag

In den Vertragsverhandlungen zwischen Real Madrid und Sergio Ramos ist es zu Komplikationen gekommen. Zinedine Zidane ist trotz allem optimistisch gestimmt, dass er weiterhin mit seinem Abwehrchef zusammenarbeiten wird.

Zinedine Zidane ist überzeugt davon, dass Sergio Ramos Real Madrid über sein Vertragsende 2021 hinaus erhalten bleiben wird. “Ich möchte immer, dass Ramos hier ist”, sagte Zidane vor dem Auswärtsspiel gegen UD Levante laut “Marca”. “Er ist ein wichtiger Spieler für uns.”

Wie die “AS” berichtet, sind hinsichtlich der Vertragslaufzeit Probleme aufgetreten. Ramos würde sich gerne um zwei weitere Jahre an Real binden. Die Königlichen wollen das Arbeitsverhältnis aber lediglich um ein weiteres Jahr ausdehnen.

“Ich sehe ihn hier glücklich und ich bin zuversichtlich, dass er einen neuen Vertrag unterschreiben wird”, fügte Zidane an. Ramos ist in dieser Saison nicht nur als Abwerchef, sondern auch als Torjäger in Erscheinung getreten.

Hinter Karim Benzema ist Ramos im internen Ranking mit fünf Liga-Toren bester Goalgetter. Ausserdem traf der 33-Jährige zweimal in der Champions League.

