Zidane lässt Zukunft offen: “Man weiss nie…”

Mit Real Madrid hat Zinédine Zidane kürzlich seinen zweiten Ligatitel als Trainer perfekt gemacht. Ein Bekenntnis zu den Königlichen möchte der Franzose allerdings nicht abgeben.

Als Zinédine Zidane 2016 erstmals als Cheftrainer von Real Madrid ernannt wurde, gewann der einstige Weltklasse-Mittelfeldmann in der Folge unter anderem drei Champions League-Titel. Im Anschluss trat “Zizou” überraschend ab. Ob sich das Schicksal nun wiederholt?

Im Schnitt holt der Franzose alle 19 Pflichtspiele eine Trophäe – so kürzlich auch die erste spanische Meisterschaft seit 2017. Trotz Titelgewinn lässt Zidane seine Zukunft bei den Königlichen aber offen.

“Man weiss nie, was passieren wird. Also spreche ich nicht vom nächsten Jahr. Ich habe einen Vertrag und ich fühle mich hier wohl, mir gefällt, was ich tue”, teilte der 48-jährige Fussballlehrer vor dem letzten Ligaspieltag bei Leganés (Sonntag, 21 Uhr) mit und fügte dabei an: “Im Fussball ändert es sich von Tag zu Tag. Ich weiss nicht, was in Zukunft passieren wird. Ich bin hier, ich geniesse es und wir werden sehen, wie lange es anhält.”

adk 19 Juli, 2020 15:33