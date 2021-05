Zidane-Nachfolge: Real nimmt auch Kontakt zu Pochettino auf

Der Abgang von Zinédine Zidane als Cheftrainer von Real Madrid ist seit Donnerstag bestätigt. Auf der Suche nach der Nachfolge sollen die Königlichen erneut auch Kontakt zu Mauricio Pochettino aufnehmen.

Wer wird nach dem Aus von Zinédine Zidane neuer Cheftrainer von Real Madrid? Während der bislang als Favorit gehandelte Massimiliano Allegri vor einer Rückkehr zu Juventus Turin steht, rückt nun mit Mauricio Pochettino ein überraschender Name in den Fokus. Wie der spanische Ableger von “Goal” und auch die spanische Sportzeitung “Marca” übereinstimmend berichten, hätten die Madrilenen Kontakt zum Argentinier aufgenommen, der erst seit Januar Coach bei Paris Saint-Germain ist.

Demnach sei Pochettino, der in der Vergangenheit schon häufiger mit einem Engagement in Madrid in Verbindung gebracht wurde, sogar die Wunschlösung von Real-Präsident Florentino Perez. Ob PSG den Übungsleiter aber so leicht ziehen lässt, ist äusserst fraglich. Vor den Gerüchten um Real kamen auch Spekulationen aus England auf, die Tottenham Hotspur würden den 49-Jährigen gerne zurück nach London lotsen.

adk 27 Mai, 2021 14:46