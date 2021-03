Zidane wegen Ramos-Vertrag genervt

Zinédine Zidane echauffiert sich – aus einem guten Grund. Denn der Vertrag seines Kapitäns Sergio Ramos ist nach wie vor unverlängert.

Wie geht es mit Sergio Ramos weiter? Der 34 Jahre alte Innenverteidiger besitzt bei Real Madrid nur noch einen Kontrakt bis zum 30. Juni. Auf eine Verlängerung konnte sich Verein und Spieler bislang nicht verständigen.

Ärgerlich für Zinédine Zidane, denn der Franzose hätte gerne Ruhe im Umfeld und fordert dazu auch Klarheit. “Ihr fragt es mich immer, es ist Wahnsinn. Was soll ich jetzt noch mehr darüber sagen?”, entgegnete der Cheftrainer von Real Madrid einem Reporter am Sonntag auf der Pressekonferenz (zitiert via “REAL TOTAL”). “Ich habe keine Ahnung”, so der 48-Jährige, der anmerkte: “Gerade sagte ich, dass wir nur an das Spiel denken. Ich will, dass sich das so schnell wie möglich regelt.”

adk 1 März, 2021 11:06