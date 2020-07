Zidane spricht über Zustand von Eden Hazard

Eden Hazard stand beim 2:1-Sieg gegen Granada am Montagabend im Kader, wurde aber nicht eingesetzt. Trainer Zinédine Zidane erklärt warum.

Der belgische Profi ist offenbar physisch noch nicht ganz auf der Höhe, nachdem er Ende Juni einen Schlag erlitt und daraufhin zwei Spiele aussetzen musste. “Die Spieler müssen in einer sehr guten Verfassung sein, um zu spielen. Die Situation ist ein wenig kompliziert bei ihm. Wir haben noch zwei Spiele und ich hoffe, dass er am Donnerstag bei 100 Prozent ist und uns helfen kann. Aber es geht ihm besser”, klärte Zidane die anwesenden Journalisten nach dem wichtigen Sieg gegen Granada auf. Hazard und seine Teamkollegen können am Donnerstag mit einem Sieg den vorzeitigen Meistertitel sichern. Der Vorsprung auf Barça beträgt zwei Spiele vor Schluss vier Zähler.

psc 14 Juli, 2020 15:20