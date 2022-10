Zinédine Zidane kündigt seine Rückkehr auf die Trainerbank an

Der frühere Real-Coach Zinédine Zidane will bald wieder als Trainer arbeiten und kündigt seine Rückkehr an.

Gegenüber «RMC Sport» findet der einstige Ex-Profi sehr klare Worte. Nach etwas mehr als einem Jahr Pause seit seinem zweiten Abgang bei den Madrilenen, fühlt er sich ready für ein neues Engagement: «Ich bin nie zu weit von einem Job entfernt. Aber wir werden ein bisschen warten. Bald, bald.» An Jobangeboten mangelt es dem 50-Jährigen offenbar nicht, die richtige Offerte und der richtige Zeitpunkt waren aber noch nicht da. Angeblich könnte er die französische Nationalmannschaft nach der WM in Katar übernehmen, da Didier Deschamps wohl abtreten wird. Dass ihn die Aufgabe als Nationaltrainer seines Landes reizen würde, betonte Zidane in der Vergangenheit bereits.

psc 25 Oktober, 2022 11:25