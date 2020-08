Real Madrid will Martin Ödegaard sofort zurückholen

Eigentlich gilt die Leihe des norwegischen Mittelfeldspielers zu Real Sociedad für zwei Jahre. Sein Stammklub Real Madrid möchte den 21-Jährigen nun aber vorzeitig zurückholen.

Spanischen Medienberichten zufolge möchte Real-Coach Zinédine Zidane bereits in der kommenden Saison auf den Spielgestalter verzichten, der in der abgelaufenen Saison bei Real Sociedad starke Leistungen zeigte. Ob die Basken der vorzeitigen Rückkehr von Ödegaard zustimmen, ist offen. In jedem Fall müssten die Madrilenen einiges an Geld auf den Tisch legen, damit die vereinbarte Leihe vorzeitig abgebrochen wird.

psc 11 August, 2020 11:26